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в Эфиопии трагически погибла сотрудница американского университета

в Эфиопии трагически погибла сотрудница американского университета
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, гражданка США трагически погибла в прошедший вторник в Эфиопии во время столкновения уличных демонстрантов с правоохранительными органами страны.

Американское издание сообщает, что гражданка США 31-летняя Шарон Грей погибла в Эфиопии во время волны протестов, направленных на защиту прав местного населения – демонстранты требуют проведения земельной реформы и обеспечения реализации политических прав. Погибшая являлась ученым Калифорнийского университета. Она вела работу над проектом в области ботаники. Сообщение о смерти ученого появилось на сайте университета вчера, в нем указывается, что Грей была родом из Чикаго.

Государственный департамент США заявил, что оказывает помощь в обеспечении передачи тела погибшей ее родственникам в США. Официальный представитель американского правительственного ведомства подтвердил, что Грей погибла во время протестов, однако отказался предоставлять дополнительную информацию. Также он добавил, что возможность расследования обстоятельств ее смерти во многом зависит от местных властей. Как известно, Эфиопия входит в ТОП-100 самых опасных для путешествий стран в мире.

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