валюта
СпецтемаПутин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш

Сорос выступил со срочным обращением к россиянам и мировому сообществу

Сорос выступил со срочным обращением к россиянам и мировому сообществу
Джордж Сорос, известный меценат и финансист, сделал заявление о российском президенте. Как передает replyua.net, заявление было опубликовано сегодня на сайте фонда «Открытое общество», который принадлежит миллиардеру. Сорос обратился к мировому сообществу, а также к россиянам и попросил остановить Путина в том, что касается его действий на территории Сирии.

По словам миллиардера, Путин совершает преступления против человечности, а весь мир становится свидетелем гуманитарной катастрофы огромного масштаба. «Гуманитарная катастрофа – это последствия действий Путина при поддержке его друга Башара Асада. Авиация РФ продолжает бомбить мирное сирийское население, а также Алеппо, один из крупнейших сирийских городов. Наступление войск Асада и Путина лишило население питьевой воды, а также способствовало прекращению работы всех медицинских учреждений», написал Сорос на сайте своего фонда.

Также он обратился ко всем россиянам, к жителям Европы и всего мира с просьбой не оставлять действия Путина без внимания и не сидеть, сложа руки. Сорос считает, что весь мир должен высказать свое возмущение и положить конец «гнусным поступкам Путина».

Горячая тема: Пономарь: МЗС G-5 готують хорошу новину для України і дуже погану для Росії
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
05 окт 2016
28645

Пономарь: МЗС G-5 готують хорошу новину для України і дуже погану для Росії

Сьогодні в Берліні проходить зустріч представників МЗС G-5 по Сирії. Це дуже сильний формат. Це той формат п'ятірки (США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія), який проводив засідання G-5 + U

05 окт 2016
13530

Роман Доник: Нечисть с украинскими корнями возвращается. Ждите, совсем скоро

Известный украинский волонтер считает, что Кремль начал опять работать по старинке, подсылая в Украину горячо любимых земляков. Сначала они пустят всякую нечисть с украинскими корнями, типа Наташи


Свежие новости

Маніпулятивна соціологія на службі в політичних проектів

Сорос выступил со срочным обращением к россиянам и мировому сообществу

Президент не смог ответить на вопрос о визовом режиме с РФ

В Пентагоне назвали самые опасные страны для США

Портніков: Питання Донбасу неможливо вирішити у відриві від вирішення питання Сирії

«Киевпастранс» обзавелся самыми современными троллейбусами и автобусами

Найбільші прихильники віз з РФ знаходяться у Кремлі – ОПОРА

В ЄС запрацювали нові регулятори міграції

Почему стабильный хостинг важен для Вашего сайта?

Эксперт: Американцы старались держать ситуацию до последнего

100% акцій "Нафтогазу" тепер у Кабміна

Кирило Сазонов: Всі побоювання щодо віз з РФ – не більше, ніж вигадки

ВЦИОМ: россияне отказываются верить в причастность Кремля к авиакатастрофе на Донбассе

МЗС Росії бореться проти гоніння російськомовного населення в Україні - Келін

Гидрометцентр: 7 октября в Украине ожидаются заморозки

Сергій Лещенко пояснив, чому парламент «провалив» голосування по забороні російських артистів

США спостерігає за спробами знищити незалежність НАБУ

Невзоров о детских «Буках»: все они понимают, однако им это нравится

Муждабаєв: Рада «дограється» і в Києві на Євробачення-2017 висадиться агітбригада «русского мира»

Украина может получить от ЕС 7 миллиардов евро

 Новости за день