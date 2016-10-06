Сорос выступил со срочным обращением к россиянам и мировому сообществу

Джордж Сорос, известный меценат и финансист, сделал заявление о российском президенте. Как передает replyua.net, заявление было опубликовано сегодня на сайте фонда «Открытое общество», который принадлежит миллиардеру. Сорос обратился к мировому сообществу, а также к россиянам и попросил остановить Путина в том, что касается его действий на территории Сирии.
По словам миллиардера, Путин совершает преступления против человечности, а весь мир становится свидетелем гуманитарной катастрофы огромного масштаба. «Гуманитарная катастрофа – это последствия действий Путина при поддержке его друга Башара Асада. Авиация РФ продолжает бомбить мирное сирийское население, а также Алеппо, один из крупнейших сирийских городов. Наступление войск Асада и Путина лишило население питьевой воды, а также способствовало прекращению работы всех медицинских учреждений», написал Сорос на сайте своего фонда.
Также он обратился ко всем россиянам, к жителям Европы и всего мира с просьбой не оставлять действия Путина без внимания и не сидеть, сложа руки. Сорос считает, что весь мир должен высказать свое возмущение и положить конец «гнусным поступкам Путина».
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