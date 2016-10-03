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Результаты референдума в Колумбии шокировали всех

Результаты референдума в Колумбии шокировали всех
Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, результаты референдума в Колумбии о подтверждении мирного соглашения, подписанного между повстанцами и правительством, проведенного вчера, шокировали всех – население страны отказалось поддерживать эту сделку.

Большинство проголосовавших колумбийцев на референдуме ответили «нет» - с небольшим перевесом. Этот результат голосования погрузил страну в бездну неопределенности – все, в том числе мировое сообщество, в частности – Куба, выступавшая посредником в мирных переговорах между Хуаном Мануэлем Сантосом и РВСК, а также США, оказывавшие военную поддержку правительству, рассчитывали, что референдум подтвердит подписание мирного соглашения.

Фактически, результаты этого голосования поставили крест на четырехлетних переговорах, которые проходили в Гаване. «Нет», заявленное избирателями, связано с тем, что они не доверяют повстанцам, как политической силе, ранее промышлявшей грабежами и торговлей наркотиками. Лидер повстанцев Родриго Лондоно пообещал, что будет сохранять режим прекращения огня и продолжать сотрудничество с правительством для выхода из этого социально-политического кризиса.

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