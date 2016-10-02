валюта
СпецтемаХакамада: США будут бить по РФ еще 10 лет и вернут Крым Украине

Курйозний випадок з португальським літаком

Курйозний випадок з португальським літаком
Сьогодні, другого жовтня 2016 року, з літаком, який прямував з Португалії до Анголи, стався курйозний випадок. Пілотам літака довелось здійснити аварійну посадку в аеропорту Лісабону, - про це replyua.net інформує з посиланням на інтернет-портал Лента.ру.

За словами офіційного представника лісабонського аеропорту Руі Олівєра, повітряне судно, що належить компанії Angola Airlines, покинуло аеропорт міста Порту о десятій ранку за місцевим часом. Воно прямувало до Луанди (Ангола). Тим не менш, вже після години польоту екіпаж судна був змушений просити про екстрену посадку диспетчерів лісабонського аеропорту. Справа в тому, що в аеропорту відправлення виявили відсутність одного із вантажників, якого востаннє бачили під час роботи поблизу цього літака.

Після посадки було відразу відкрито багажний відсік. Там і знайшли «загубленого» вантажника. Він був живим, але дуже сильно постраждав від переохолодження. Наразі він перебуває в лікарні, медики оцінюють його стан як стабільний. Після кількагодинної затримки повітряне судно продовжило свій політ. Подробиці інциденту, зокрема, причини, з яких ніхто не помітив вантажника у багажному відсіку перед його закриттям, наразі все ще з’ясовуються керівництвом аеропорту відправлення.

Горячая тема: Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
02 окт 2016
17955

Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»

Як передає replyua.net, український письменник і блогер Павло Правий на своїй сторінці в соцмережі Facebook прокоментував позицію так званих «опозиціонерів» Росії, які після звіту в Нідерландах

02 окт 2016
15581

В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут

Колишній народний депутат України, а зараз – перший секретар Кримського відділення Комуністичної партії Російської Федерації Леонід Грач розповів як Кремлю доведеться розплачуватись за непродумані

02 окт 2016
7341

В зоні АТО загинув офіцер ЗСУ

У Луганській області в результаті бойових дій було вбито офіцера 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Мисла Мирослава. Про це сьогодні на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук


Свежие новости

У Росії назвали події в Україні «мракобіссям»

Курйозний випадок з португальським літаком

Гаити, Ямайку и Кубу скоро накроет мощнейший ураган

Страшна трагедія сталась в Ефіопії

Павло Правий: ВСУ і кроку не зроблять зі Станиці, якщо «орки» теж не відведуть війська

Тереза Мэй назвала точные сроки выхода Британии из ЕС

Наступного понеділка почнуться слухання у справі Немцова

Одесский суд снял ограничение на вывоз личных вещей из Крыма

Тука вибачився за дезінформацію з контрабандистами в Гранітному

Названы страны, ехать в которые опасней всего

«Праймеріз» в так званих Л/ДНР закінчились

Хто кого підставив «указом Януковича» про прокурорів?

Сирійське розчарування змусить наступника Обами почати наземну операцію

Ейдман розповів чого тепер варто чекати від Путіна

5 интереснейших фактов о Нобелевской премии

Трамп виправдовується щодо 18-річного ухилення від сплати податків

ООН та ЄС прагнуть допомогти потерпілим у Сирії

Медведєв каже, що санкції – це проблема, але не основна

Социологи: европейцы перестали тратить деньги на одежду

В Росії осквернили Боярського

 Новости за день