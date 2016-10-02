Курйозний випадок з португальським літаком

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Сьогодні, другого жовтня 2016 року, з літаком, який прямував з Португалії до Анголи, стався курйозний випадок. Пілотам літака довелось здійснити аварійну посадку в аеропорту Лісабону, - про це replyua.net інформує з посиланням на інтернет-портал Лента.ру.За словами офіційного представника лісабонського аеропорту Руі Олівєра, повітряне судно, що належить компанії Angola Airlines, покинуло аеропорт міста Порту о десятій ранку за місцевим часом. Воно прямувало до Луанди (Ангола). Тим не менш, вже після години польоту екіпаж судна був змушений просити про екстрену посадку диспетчерів лісабонського аеропорту. Справа в тому, що в аеропорту відправлення виявили відсутність одного із вантажників, якого востаннє бачили під час роботи поблизу цього літака.Після посадки було відразу відкрито багажний відсік. Там і знайшли «загубленого» вантажника. Він був живим, але дуже сильно постраждав від переохолодження. Наразі він перебуває в лікарні, медики оцінюють його стан як стабільний. Після кількагодинної затримки повітряне судно продовжило свій політ. Подробиці інциденту, зокрема, причини, з яких ніхто не помітив вантажника у багажному відсіку перед його закриттям, наразі все ще з’ясовуються керівництвом аеропорту відправлення.