Страшна трагедія сталась в Ефіопії

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Сьогодні, другого жовтня 2016 року, під час релігійного фестивалю в одному із ефіопських регіонів загинули більше півсотні людей - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Радіо Свобода».Останні дані свідчать, що в релігійних святкуваннях взяли участь близько двох мільйонів осіб. Так, у регіоні Оромія в Ефіопії під час фестивалю, пов’язаного із вшануванням місцевих релігійних святинь, почався антиурядовий мітинг. Правоохоронці відразу ж застосували силу до активістів. У хід пішли сльозогінний газ, а також було зроблено низку попереджувальних пострілів у повітря. Ці дії поліції спричинили тисняву, у якій загинули щонайменше півсотні чоловік. Так, представники опозиційних сил говорять про п’ятдесят загиблих, проурядові ЗМІ стверджують, що вбито було п’ятдесят двох людей.Ефіопський уряд вже засудив інцидент, заявивши, що «винуваті у втраті життів постануть перед правосуддям». Також ситуація в державі характеризується напруженістю у зв’язку з низкою антиурядових протестів – опозиційні активісти вимагають «свободи від уряду». Сполучені штати Америки вже відреагували на інцидент, засудивши надмірне насильство правоохоронців щодо демонстрантів.