У Грузії стріляли по колишньому міністру оборони

Колишній голова Міністерства оборони Грузії Іраклій Окруашвілі запевняє, що в Горі, в день зустрічі з народом на території так званого привокзального поселення, вчинили замах на його життя. Як повідомляє replyua.net, він заявляє, що в результаті стрілянини було поранено двох людей: члена його особистої охорони Коба Кошадзе та одного активіста.
«Ми проводили зустріч з виборцями. До натовпу увійшло двоє нахабних чоловіків. Ми їх дуже культурно прийняли. Дещо згодом відбулася суперечка. Один з чоловіків дістав зброю та вистрілив у сторону Окруашвілі. В результаті поранення отримали двоє людей. Сам Іраклій не постраждав. Наразі вони знаходяться у лікарні, де їм надають медичну допомогу. За словами лікарів, наразі їхній стан задовільний», - про це розповів член штабу Окруашвілі. Більше інформації щодо інциденту немає. За попередньою інформацією від очевидців, зловмисники були в стані чи то алкогольного чи то наркотичного сп’яніння. Наразі правоохоронні органи з’ясовують всі деталі події. Інформація щодо існування кримінальної справи також немає. Зазначається, що в Окруашвілі наразі легкий шоковий стан, який має пройти на протязі кількох днів без лікарського втручання.
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