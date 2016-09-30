Москва ответила на осуждения Амстердама

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, МИД РФ вызвало посла Нидерландов «побеседовать». Встреча состоится 3 октября, на ней будут «обсуждаться причины непризнания Россией результатов расследования авиакатастрофы Малазийского Боинга» - об этом говориться в сообщении министерства, прозвучавшем сегодня.
Напоминаем, что группа международных исследователей заявила в среду о том, что расследование крушения малазийского авиалайнера в небе над Донбассом завершено. По их версии, самолет был сбит с помощью пусковой установки ракет земля-воздух «Бук» с украинской территории. При этом установлено, что «Бук» приехал из России и в последствии туда же вернулся – несмотря на полное отрицание российской стороны какого-либо участия в вооруженном конфликте на Востоке Украины.
Более того, не желая признавать результаты расследования, МИД России вызвало голландского посла для дипломатического осуждения. Министерство иностранных дел РФ, возглавляемое Марией Захаровой, заявило, что Москва не будет принимать «те методы, которые были использованы международной следственной группой», в связи с чем «расследование пошло в неправильном направлении».
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