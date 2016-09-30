Папа Римский отправился с трехдневным визитом на Кавказ

Как сообщает replyua.net со ссылкой на французские СМИ, сегодня Папа Франциск отправился с 3-дневным визитом на Кавказ. Двое из этих дней он проведет в Грузии, еще один – в Азербайджане. Итальянские СМИ называли эту поездку «продолжением летнего визита в Армению» - понтифик намерен сгладить вновь обострившийся Нагорно-Карабахский конфликт.
В пресс-службе Ватикана заявили, что понтифик не будет подымать политические темы – визит будет проходить под знаком примирения. Это визит станет уже шестнадцатым для понтифика, которые он проводит под как акты «дипломатии милосердия». Также в пресс-релизе упоминается, что Кавказ является регионом, где существует множество территориальных споров, в том числе возникших при содействии России. Как и в свой прошлый визит на Кавказ, Папа Римский помолиться в Грузии за мир на Ближнем Востоке и кавказском регионе. Также французские СМИ пишут, что Франциск будет налаживать акуменический диалог с грузинской церковью, исторически связанной с московским патриархатом, однако не принимавшей участие в последнем Вселенском соборе.
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