валюта
СпецтемаБоевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Папа Римский отправился с трехдневным визитом на Кавказ

Папа Римский отправился с трехдневным визитом на Кавказ
Как сообщает replyua.net со ссылкой на французские СМИ, сегодня Папа Франциск отправился с 3-дневным визитом на Кавказ. Двое из этих дней он проведет в Грузии, еще один – в Азербайджане. Итальянские СМИ называли эту поездку «продолжением летнего визита в Армению» - понтифик намерен сгладить вновь обострившийся Нагорно-Карабахский конфликт.

В пресс-службе Ватикана заявили, что понтифик не будет подымать политические темы – визит будет проходить под знаком примирения. Это визит станет уже шестнадцатым для понтифика, которые он проводит под как акты «дипломатии милосердия». Также в пресс-релизе упоминается, что Кавказ является регионом, где существует множество территориальных споров, в том числе возникших при содействии России. Как и в свой прошлый визит на Кавказ, Папа Римский помолиться в Грузии за мир на Ближнем Востоке и кавказском регионе. Также французские СМИ пишут, что Франциск будет налаживать акуменический диалог с грузинской церковью, исторически связанной с московским патриархатом, однако не принимавшей участие в последнем Вселенском соборе.

Горячая тема: Пономарь: исторический день для Украины
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
30 сен 2016
6366

Саша Сотник: Найближчим часом Путін розв’яже ядерну війну

Російський журналіст Олександр Сотник поділився в інтерв’ю виданню «Крим. Реалії» своїми прогнозами щодо зовнішньополітичного курсу Російської Федерації у коротко- та середньостроковій перспективі, –


Свежие новости

Рожеві хмари російського Мінфіну: росіяни побачать 125 рублів за долар

Москва ответила на осуждения Амстердама

Європейський Союз підтримає українські позови проти Росії

Годятся ли земные законы для колонизаторов Марса?

Названий несподіваний вік, в якому секс для жінок найбільш приємний

Прем'єр Нідерландів ризикує втратити крісло через мовчання про «Боїнг» МН17

У соціальних мережах обговорюють новий скандальний кліп Роббі Вільямса, в якому він висміює росіян (відео)

Папа Римский отправился с трехдневным визитом на Кавказ

Кримська «прокурорша» знайшла тепле місце в нелегітимній Державній Думі

Германия и Иран возобновят сотрудничество – впервые за 15 лет

Оккупанты в Крыму начали борьбу против "экстремистов" Меджлиса

На Росію чекають продовольчі картки вже в 2018 році

Нусс: ЄС передає «привіт» Ситнику та Ко

История известного танкиста из Крыма Анатолия Безбаха (“дяди Толи”) (видео)

Трамп пообіцяв безвізовий режим для громадян Польщі

У кремлівських ЗМІ істерика: Ярош посміявся з порушеної проти нього кримінальної справи

Запрет крымскотатарского Меджлиса осудили на форуме ОБСЕ

Російський журналіст розповів про справжній рівень підтримки Путіна

Експерт авіації: Російські військові точно знали, що стріляють в цивільний, а не військовий літак

Президент Португалии наложил вето на закон об автоматическом доступе налоговиков к банковским счетам

 Новости за день