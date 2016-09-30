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Германия и Иран возобновят сотрудничество – впервые за 15 лет

Германия и Иран возобновят сотрудничество – впервые за 15 лет
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, министр экономики Германии Зигмар Габриэль отправится на следующей неделе с рабочим визитом в Иран. Чиновника будут сопровождать несколько руководителей отраслевых ведомств. Темой переговоров станут восстановление торговых связей со страной после отмены санкций США, а также общие политические интересы.

Габриэль сообщает, что комиссия по немецко-иранскому бизнесу соберется впервые за последние 15 лет. Многие от этих переговоров ждут заключение новых бизнес-контрактов. Также немецкий министр добавил, что суть политических интересов Германии состоит в том, что Тегеран должен признать за Израилем право на существование и прекратить военную поддержку президента Сирии Башара аль-Асада с целью нормализации отношений между странами ближневосточного региона. Политик уточнил, что это будет уже второй его визит в Тегеран после того, как исламская республика подписала ядерное соглашение с мировыми державами в июле прошлого года, в связи с чем с нее были сняты экономические санкции.

Промышленный гигант Siemens AG и автопроизводитель Daimler станут одними из первых немецких компаний, которые извлекут выгоду из инвестиционных возможностей Ирана.

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