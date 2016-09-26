В Колумбии подписано соглашение о долгожданном мире

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер колумбийской марксистской повстанческой армии Родриго Лондоно подписали сегодня мирное соглашение. В стране впервые, спустя 52 года, наступил мир.
Война Революционных вооруженных сил Колумбии против правительства страны продлилась более пятидесяти лет и унесла жизни четверти миллиона человек, а Колумбию сделала олицетворением насилия и жестокости. Перемирию предшествовали четырехлетние переговоры, инициатором проведения которых выступил кубинский лидер Фидель Кастро. 57-летний Родриго Лондоно является лидером повстанцев уже десятки лет, а войне он посвятил всю свою жизнь. Бывшие враги сегодня впервые пожали друг другу руки. Лидер РВСК ранее заявлял: «В этой войне не может быть победителя или проигравшего. Лучшей победой для обеих сторон будет только мир».
На церемонии подписание мирного соглашения присутствовали 2500 гостей. Среди них – бывшие повстанцы, руководство страны, а также иностранные гости. Мероприятие прошло в бывшей колонии – городе Картахене. РВСК теперь уже не является вооруженным формированием – на прошлой неделе они заявили о том, что юридически сменили статус, став официально зарегистрированной политической партией. В соответствии с договором о мире, 10 членов РВСК получат места в парламенте, а также партия впервые будет участвовать в выборах в 2026 году.
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