В Азербайджане прошел референдум об изменении Конституции

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, в Азербайджане сегодня был проведен референдум о продлении срока полномочий президента страны на два года. Если результаты голосования окажутся позитивными, срок полномочий Ильхама Алиева составит не пять лет, а семь.
Кроме увеличения срока президентства, действующий глава азербайджанского государства получит беспрецедентно широкие полномочия – об этом сегодня заявили мониторинговые миссии западных государств. Алиев стал преемником своего отца в 54 года в 2003 году. Он имеет право неограниченного переизбрания – референдум об этом уже был проведен в 2009 году.
Избирательные участки открылись в 8 утра и закрылись в 7 вечера по местному времени. В стране проживает 5,3 миллиона человек, имеющих право голоса. Власти утверждают, что увеличения срока полномочий президента до семи лет «обеспечит непрерывность принятия решений, жизненно важных после резкого падения цен на нефть на мировых рынках», ставших причиной замедления темпов экономического роста Азербайджана. Помощник президента Али Гасанов также заявил, что референдум должен способствовать устранению бюрократических механизмов и созданию системы эффективного управления.
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