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Глава Администрации президента задержан в связи с обвинениями в получении взятки

Глава Администрации президента задержан в связи с обвинениями в получении взятки
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, власти Бразилии сегодня заявили, что бывший министр финансов был задержан в связи с подозрением в совершении коррупционного деяния.

Антонио Палоччи, бывший министр финансов и действующий глава президентской администрации был сегодня задержан в рамках расследования крупного коррупционного скандала в Бразилии. По мнению бразильской прокуратуры Палоччи выступал в качестве «связующего звена» между Рабочей партией Бразилии и крупнейшим в Латинской Америке инженерным строительным конгломератом «Odebrecht SA». По заявлениям бразильской прессы, чиновник организовывал «откаты» в период своего пребывания на посту министра финансов в период с 2006 по 2013 год по контрактам конгломерата с государственными нефтяными компаниями Petroleo Brasileiro SA или Petrobras.

Палоччи был министром финансов в правительстве экс-президенте Луиса Инасиу Лула да Силва и начальником штаба экс-президента Дилмы Руссефф, которая была отстранена от власти в августе текущего года в порядке процедуры импичмента, что ознаменовало конец тринадцатилетнего правления Рабочей партии Бразилии. Как пишут местные СМИ, политические оппоненты Рабочей партии, находящиеся сейчас при власти, развернули масштабное расследование коррупционных преступных схем, фактически, начав чистки государственного аппарата. Палоччи станет их первой жертвой.

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