валюта
СпецтемаГанапольский: конец мифа о зомбировании россиян

Канада отказала Украине в безвизовом режиме

Канада отказала Украине в безвизовом режиме
Канада выдвигает жесткие требования к странам, которые стремятся к безвизовому режиму, однако Украина пока не является тем государством, которое бы полностью соответствовало всем критериям. По информации replyua.net со ссылкой на Укринформ, такое заявление прозвучало от Джона Маккалума, министра гражданства, иммиграции и беженцев Канады.

Такое заявление было сделано после получения петиции относительно отмены визового режима для краткосрочных поездок в Канаду украинских граждан. Министр отметил, что Украина пока не смогла достичь всех критериев, которые власти Канады используют для оценки стран, претендующих на безвизовый режим. В ближайшее время власти страны не будут пересматривать визовые требования для украинцев, подчеркнул Маккалум. Он отметил, что такие решения никак не связаны с торговыми или политическими факторами, и они принимаются исключительно на фактах и оценках государства в выполнении критериев.

Канада постоянно изучает показатели всех стран, претендующих на безвизовый режим, и ни одному из государств не делает каких-либо исключений, но, если предварительные оценки становятся положительными, министерство допускает дополнительный пересмотр и запускает процесс либерализации, добавил министр.

Горячая тема: Тимошенко решила не поддерживать голосование в Раде за непризнание результатов выборов в Думу РФ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
20 сен 2016
23072

Тимошенко решила не поддерживать голосование в Раде за непризнание результатов выборов в Думу РФ

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко «отсутствовала» при голосовании Верховной Рады Украины за непризнание результатов российских выборов в Госдуму РФ и за признание нелегитимности нового


Свежие новости

Политические партии создают свои ветеранские союзы, – ветеран АТО

Порошенко: Украина получит от США миллиард долларов

Канада отказала Украине в безвизовом режиме

Киевляне прекратили платить за электричество

Лукашенко выдвинул обвинение в адрес России

Портников: для России Крым стал настоящей западней

Путин «прикололся» над рабочим предприятия «Калашников»

Солнце уничтожит человечество через двести лет, - ученые

Пользователи обсуждают смерть родителей Плотницкого

Джоли утаила истинную причину развода с Питтом – проблема не в воспитании детей

Пономарь: самая важная новость из Евросоюза

Гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды на долгое время

Стало відомо, де поховають оплотівця Жиліна

ІД впіймала співробітника російського ФСБ

Щось пішло не так? – Аксенов передумав ставати депутатом Державної Думи

Крымчане радуются возможности ездить за границу по украинским загранникам из Москвы

Крымский Бандеровец о непризнании выборов в Крыму

Керченський міст як причина банкрутства Росії - блогер

На Донеччині створюються «безпекові центри» на кшталт «служби 911»

Навіщо в Польщі підняли справу про смоленську трагедію?

 Новости за день