Канада отказала Украине в безвизовом режиме

Канада выдвигает жесткие требования к странам, которые стремятся к безвизовому режиму, однако Украина пока не является тем государством, которое бы полностью соответствовало всем критериям. По информации replyua.net со ссылкой на Укринформ, такое заявление прозвучало от Джона Маккалума, министра гражданства, иммиграции и беженцев Канады.
Такое заявление было сделано после получения петиции относительно отмены визового режима для краткосрочных поездок в Канаду украинских граждан. Министр отметил, что Украина пока не смогла достичь всех критериев, которые власти Канады используют для оценки стран, претендующих на безвизовый режим. В ближайшее время власти страны не будут пересматривать визовые требования для украинцев, подчеркнул Маккалум. Он отметил, что такие решения никак не связаны с торговыми или политическими факторами, и они принимаются исключительно на фактах и оценках государства в выполнении критериев.
Канада постоянно изучает показатели всех стран, претендующих на безвизовый режим, и ни одному из государств не делает каких-либо исключений, но, если предварительные оценки становятся положительными, министерство допускает дополнительный пересмотр и запускает процесс либерализации, добавил министр.
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