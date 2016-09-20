Ядовитый смог из Индонезии убил более полумиллиона человек

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, исследования, проведенные Гарвардским и Колумбийским университетом, доказали, что лесные пожары в Индонезии привели к гибели более чем 100 000 человек в текущем году, а также не меньшему количеству смертей в другие годы. Министерство здравоохранения Индонезии сегодня заявило, что «эти обвинения лишены смысла».
По официальным данным индонезийского правительства, пожары в лесах Индонезии, наполнившие воздух страны ядовитым смогом, привели к гибели лишь 24 человек, в то время как американские ученые настаивают на не менее, чем полумиллионе пострадавших. Дело в том, что лесные пожары в Индонезии устраиваются преднамеренно – таким образом земля полностью очищается от леса для дальнейшего использования в других целях. Мировая общественность давно оказывает давление на власти Индонезии с тем, чтобы они прекратили использование таких методов ведения хозяйства. По оценкам американских исследователей, в 2015-2016 годах в результате распространения ядовитого смога в Индонезии и за ее пределами, погибли около 91 000 индонезийцев, 6500 малазийцев и 2200 жителей Сингапура – а это намного больше, чем официальная государственная статистика.
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