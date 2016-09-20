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Северная Корея продолжает испытания оружия

Северная Корея продолжает испытания оружия
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, государственные СМИ КНДР сообщили сегодня о проведении испытаний нового ракетного двигателя для спутников. Ходом испытаний руководил лично Ким Чен Ын.

Он приказал ученым и инженерам провести «подготовку спутника к запуску как можно быстрей и обеспечить успешное проведение испытаний». Представитель ВС Южной Кореи полагает, что этот двигатель будет использоваться для увеличения дальности полета межконтинентальных баллистических ракет. Серия испытаний этого оружия показала, что ракеты КНДР могут пролететь более 1000 км.

Также северокорейские СМИ сообщили, что в ближайшее время, возможно, состоится еще один запуск баллистической ракеты большой дальности. Напоминаем, что за текущий год КНДР провели уже пять испытаний ядерного оружия, в том числе – запуск межконтинентальных ракет, достигших зоны видимости японского ПВО. Эти действия Северной Кореи были осуждены ООН и многими западными державами, а также Китаем. Из-за проведения ядерного взрыва в КНДР в текущем месяце лидеры Соединенных Штатов Америки, Японии и Южной Кореи на этой неделе официально обратились к северокорейскому диктатору с требованием прекращения испытаний ядерного оружия и пренебрежения к резолюциям Организации Объединенных Наций.

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