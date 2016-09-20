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Ученые назвали кошек самыми опасными домашними животными

Ученые назвали кошек самыми опасными домашними животными
Кошки – это отнюдь не самые добрые и безобидные создания, и кошачьи царапины могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Как передает replyua.net, к такому выводу пришли специалисты из Центра по профилактике и контролю заболеваний в США. Ученые провели масштабное исследование и обнаружили, что кошки представляют опасность для человека.

По словам экспертов, именно эти животные чаще других домашних питомцев переносят самые опасные заболевания, приводящие к самым печальным последствиям для здоровья. Исследователи отметили, что самыми опасными для человека могут стать царапины, которые он получает во время игры с кошками. Царапины могут привести к лихорадке и серьезным воспалениям, в некоторых случаев это заканчивается летальным исходом. Также специалисты установили, что взрослые кошки менее опасны, нежели котята.

Лихорадка может возникнуть в том случае, если хозяин часто целует своего кота, гладит его, а после этого трогает свое лицо. В жарких странах кошки могут заражать своих хозяев кожными и кишечными заболеваниями, считают специалисты. Они советуют контактировать с кошками, но после этого не дотрагиваться до лица и сразу мыть руки.

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