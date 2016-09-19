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Портников: СНГ - это мечта, и ее дни сочтены

Портников: СНГ - это мечта, и ее дни сочтены
Виталий Портников в статье под названием «Мирно разойтись» сегодня пишет о том, что Содружество Независимых Государств доживает свои последние дни, хотя когда-то встречи его членов казались главными событиями года, а результаты обсуждений повестки дня и полемика – главными новостями.

Как передает replyua.net, по мнению журналиста, саммит, завершившийся недавно в Бешкеке, запомнится не участниками, а отсутствующими. «В первую очередь на нем не было Петра Порошенко, который предпочел этому мероприятию международный форум в Киеве. В связи с этим, Путин вынужден был почувствовать настоящее унижение, ведя полемику не с равным по рангу, а с послом Украины в Киргизии. И этот факт доказывает лишний раз только то, не президента Украины не было на саммите СНГ, а в СНГ уже давно нет Украины», - сообщает блогер.

По мнению аналитика, «другим» стал саммит и без Ислама Каримова, ни разу не пропустившего подобное мероприятие. «Президент Казахстана с сожалением констатировал своим гражданам, что из лидеров стран постсоветского пространства, принимавших решение о прекращении существования СССР, остался только он», - отмечает Портников. Журналист вспоминает о том, какой ответ на вопрос: «Что такое СНГ» ему в свое время дал Леонид Кравчук: «Он ответил мне: «СНГ – это мечта. Тогда я не понял смысла его слов, однако теперь он очевиден – организация является не более, чем фантомом, и ее дни сочтены».

Эксперт подчеркивает, что все попытки интеграции государств на постсоветском пространстве, предпринятые Россией в течение последнего десятилетия, с треском провалились, потому что у этих стран нет другого пути, кроме как «мирно разойтись». Портников резюмирует: «Проект СНГ провалился. Прежде всего потому, что между государствами, некогда входившими в состав СССР сейчас идет настоящая война и причиной тому служит выбор РФ в пользу ненависти, руин, пропаганды насилия и крови. Дни содружества сочтены».

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