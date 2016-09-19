Що сталось з президентом Киргизстану?

Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв продовжив неприємну тенденцію, яка спостерігається останнім часом серед політичних лідерів держав Середньої Азії, - про це інформує replyua.net з посиланням на ресурс Лента.ру.
Так, очільник киргизької держави не зможе взяти участь у відкритті сімдесят першої сесії Генеральної Асамблеї Організації об’єднаних націй у зв’язку з поганим самопочуттям – відповідне повідомлення з’явилось сьогодні, дев’ятнадцятого вересня 2016 року, на офіційному порталі президента держави. Як змогли довідатись ЗМІ, шістдесятирічний президент відчув біль у грудях на шляху із власної столиці Бішкеку до Нью-Йорку, де відбуватиметься сесія. Поверховий медичний огляд показав, що президент має проблеми з серцем тому відчуває потребу в терміновому обстеженні та лікуванні. Офіційну делегацію Киргизької республіки очолив міністр закордонних справ Ерлан Абдилдаєв, а Атамбаєв розпочав лікувальні процедури.
Нагадаємо, Атамбаєв займає пост президента Киргизстану з 2011 року. До цього він виконував обов’язки прем’єр-міністра держави. Нещодавно в іншій середньоазіатській державі – Узбекистані – після тривалої хвороби помер президент Іслам Каримов.
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