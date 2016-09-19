Глава МАГАТЭ: я заставлю Северную Корею свернуть свою ядерную программу

Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, глава Международного агентства по атомной энергии ООН (МАГАТЭ) подтвердил сегодня, что собирается баллотироваться на третий срок. Необходимость продолжения своей работы на этой должности он связывает с агрессивным развертыванием ядерной программы КНДР и планирует добиться от властей Северной Кореи подписания ядерной сделки.
69-летний японский дипломат Юкия Амано подчеркнул, что его работа в МАГАТЭ является более техничной, в отличие от «политического стиля» его предшественника Мухаммеда аль-Барадеи. Амано впервые был назначен главой наблюдательной организации ООН в 2009 году и успешно работал в течении двух сроков полномочий. Его решения поддерживались ядерными державами мира, в частности – США. В отличие от Эль-Барадеи, Амано удалось поспособствовать подписанию между США и Ираном ядерной сделки, направленной на сдерживание иранской ядерной программы. В то же время, Эль-Барадеи за свою работу в качестве главы МАГАТЭ в 2005 году был удостоен Нобелевской премии мира.
Амано заявил: «Несколько стран призвали меня продолжать свою службу в качестве генерального директора МАГАТЭ и после 2017 года». По его мнению, главной проблемой в ядерной сфере сейчас является программа КНДР, активно проводящей ядерные испытания на своей территории. Амано планирует добиться сворачивания северокорейской ядерной программы до конца второго четырехлетнего срока своих полномочий.
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