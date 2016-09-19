Эксперты назвали самые счастливые и самые неудачные профессии

Исследователи из Великобритании провели масштабный эксперимент, чтобы установить, люди каких профессий чувствуют себя наиболее счастливыми, и, наоборот, какие специальности могут сделать человека несчастным. По информации replyua.net, именно удовлетворенность работой может сделать человека жизнерадостным и счастливым, пришли к выводу британские специалисты. Люди, которых устраивает их профессия, также чаще других находят счастье в личной жизни, меньше раздражаются по пустякам, реже попадают в стрессовые ситуации.
Оказалось, что большинство опрошенных экспертами людей в понятие «отличная работа» вкладывают всего четыре фактора – это контроль, разнообразие и отсутствие рутины, достойная заработная плата, а также уверенность в том, что в своей профессии они смогут достичь больших высот. Результаты исследования специалистов были опубликованы в престижном издании Индепендент, а также на официальном сайте Кабмина Великобритании. В докладе говорится о том, что удалось определить десять худших и десять лучших профессий, которые показывают степень удовлетворенности не только работой, но и жизнью в целом. Результаты исследования стали более, чем неожиданными.
На первом месте в рейтинге самых счастливых профессий оказались представители такой сферы, как духовенство. Именно монашки и священники чувствуют себя абсолютно счастливыми людьми. На втором месте рейтинга расположились старшие должностные лица и руководители крупных компаний и организаций. Тройку лидеров замыкают владельцы ферм и управляющие. Примечательно и то, что следом за фермерами в рейтинге идут специалисты по управлению качеством, а также самые обычные секретари. Шестое место поделили между собой руководители в сфере здравоохранения и главные врачи больниц. Впрочем, все остальные медики, которые занимают не такие высокие должности, также удовлетворены своей жизнью.
На седьмом месте расположились отельеры – собственники или управляющие отелей. В десятку сумели попасть и представители рабочих профессий - контролеры, электрики, мастера по металлу. Однако британские специалисты также назвали и профессии, которые способны сделать человека очень несчастным. В антирейтинге первое место досталось владельцам и сотрудникам заведений, где разрешена продажа алкоголя. На втором месте идут все рабочие, занятые на стройке, тройку замыкают арендаторы, коллекторы и инкассаторы. Не повезло и специалистам, которые трудятся в сфере промышленной очистки, - они идут на четвертом месте.
Также исследователи поместили в первую десятку антирейтинга продавцов по телефону, сотрудников ресторанов и баров, сотрудников компаний, которые занимаются обслуживанием пожилых людей, работников развлекательных и спортивных заведений, работников производственной сферы. Большинство британцев, участвовавших в исследовании, отмечали, что дли них важна очень интересная профессия без рутины, а вот высокую оплату труда они не считают очень важной, если речь идет о действительно интересной работе.
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