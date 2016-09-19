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СпецтемаЧуркин психанул и в знак протеста покинул заседание Совбеза ООН

Ученые: полным женщинам сложнее найти работу

Ученые: полным женщинам сложнее найти работу
Специалисты из университета Бирмингема пришли к выводу, что стройные женщины имеют больше шансов получить интересную и высокооплачиваемую работу. Как передает replyua.net, свой доклад ученые опубликовали в крупном издании Индепендент. В ходе исследования специалисты изучали, как вес женщин может повлиять на поиски работы и дальнейшее трудоустройство в компании, работающие в самых разных сферах.

Чтобы получить ответы на свои вопросы, исследователи опрашивали работодателей, показывая им по два снимка – на одном снимке был портрет полной женщины, на другом – стройной. Ученые говорили руководителям о том, что обе женщины претендуют на должность в их компании. Интересно и то, что на обоих снимках была одна и та же дама, только на второй фотографии ей прибавили пару десятков килограммов с помощью фотошопа.

Все руководители-мужчины выбирали только стройную претендентку, даже не заглядывая в ее послужной список – у обеих женщин были равные шансы в том, что касается образования и опыта. То же самое ученые проделали со снимками мужчин, однако в этом случае работодатели не обращали внимания на внешность, а лишь изучали деловые качества кандидатов.

Горячая тема: Чуркин психанул и в знак протеста покинул заседание Совбеза ООН
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