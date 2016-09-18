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Индия заявила о нападении Пакистана на военную базу в Ури

Индия заявила о нападении Пакистана на военную базу в Ури
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, власти Индии заявили, что Пакистанские военные сегодня совершили нападение на военную базу вблизи ее западной границы, в результате которого погибли 17 солдат. Они называли это нападение в Кашмире самым серьезным за последние двадцать пять лет.

Военное командование Индии сообщает, что сегодня четверо людей в масках, вооруженных штурмовыми винтовками АК-47 и гранатами ворвались в штаб бригады индийских вооруженных сил в Ури в пол шестого утра. Нападавших удалось обезвредить лишь три часа спустя. За это время были убиты семнадцать индийских солдат, несколько были ранены.

Инцидент привел к резкому росту напряженности в отношениях между странами, обе из которых владеют ядерным оружием, что вызывало серьезную обеспокоенность возможной эскалацией конфликта. Места базирования индийских и пакистанских военных находятся в непосредственной близости на многих отрезках сильно милитаризованной границы, и перестрелки там не являются редкостью, однако это нападения было оценено высокопоставленным индийским чиновником как «самое серьезное за все двадцать пять лет конфликта». Генерал-лейтенант Ранбир Сингх заявил журналистам в Нью-Дели, что сегодняшнее нападение было совершено боевиками пакистанской группировки Джаиш-э-Мухаммед, доказательства чего были собраны на месте происшествия. «Наши люди готовы дать подобающий ответ», - сообщил Сингх в ответ на вопрос журналиста, однако не уточнил какой. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди решительно осудил нападение, назвав его «трусливым терактом».

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