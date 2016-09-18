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Составлен рейтинг лучших музеев мира

Составлен рейтинг лучших музеев мира
Популярный портал TripAdvisor составил рейтинг самых лучших музеев в мире, и безоговорочное лидерство принадлежит музею Метрополитен, расположенному в американском Нью-Йорке. Как информирует replyua.net, Метрополитен-музей был признан экспертами самым посещаемым в мире.

На втором месте рейтинга расположился еще один американский музей, расположенный в Чикаго, - Художественный институт. Тройку лидеров замыкает Эрмитаж в российском Санкт-Петербурге. Примечателен и тот факт, что в первую десятку не попал французский Лувр, и это стало главной неожиданностью. Следом за Эрмитажем расположились Британский музей в Великобритании, музей Прадо в Испании, Национальный мемориал и музей 9/11 в Соединенных Штатах, Национальный музей антропологии в Мексике, а также французский Музей д’Орсе.

Девятое и десятое места рейтинга достались Музею Акрополя в Греции и Музею корабля «Васа» в Швеции. Рейтинг был составлен на анализе отзывов пользователей, зарегистрированных на туристическом портале. Кроме того, эксперты учитывали масштабы музеев, посещаемость туристами, а также рейтинги музеев в каждом государстве.

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