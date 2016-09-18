Боевики атаковали военный лагерь в Индии

В индийском штате Джамму и Кашмир вооруженные боевики напали на военный лагерь, расстреляв несколько солдат, еще тридцать человек получили ранения разной степени тяжести. Как сообщает replyua.net со ссылкой на индийские источники, инцидент произошел в небольшом городе Ури – боевики смогли снести ограждение и прорваться в лагерь, после чего открыли беспорядочную стрельбу.
Военный лагерь находится на границе, которая «неофициально» разделяет самопровозглашенное государство Азад Кашмир и штат Кашмир. В сообщении говорится о том, что индийские власти уже назвали произошедший инцидент террористической атакой, и этот теракт стал самым крупным за последние годы по числу жертв среди военнослужащих. Боевики напали внезапно: сначала в лагере они подожгли палатки, где в это время находилось большое число военных, которые отдыхали после дежурства.
Заживо сгорели 12 солдат, еще пятеро военнослужащих погибли в результате обстрела. Со стороны боевиков также были потери – источник сообщает о четырех убитых террористах. Нужно отметить, что это самая мощная атака в Кашмире спустя несколько лет после того, как властям удалось ненадолго уладить все конфликты с протестующей стороной.
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