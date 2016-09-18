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Ученые: деревья наделены интеллектом и общаются между собой

Ученые: деревья наделены интеллектом и общаются между собой
Исследователи из Канады сделали сенсационное открытие – они считают, что все деревья на планете наделены зачатками разума, и при помощи корней они общаются друг с другом. Как сообщает replyua.net, эксперимент проводили ученые из Туринского университета. По их словам, деревья, растущие рядом друг с другом, могут определять по корням своих «родственников», а также передавать им различную информацию.

Однако это происходит лишь в том случае, если корни деревьев сплетаются друг с другом. Ученые отмечают, что сильное дерево всегда чувствует более слабое растение и может передавать ему свою силу. Исследователи занимались изучением «поведения» деревьев на протяжении нескольких лет и обнаружили зачатки интеллекта, а также способность деревьев исцелять более слабые растения.

Благодаря сложной системе корней, которая переплетается в земле, деревья передают друг другу питательные вещества, если это необходимо. Более того, дерево одного вида никогда не переплетается корнями с деревом другого вида и безошибочно может определять своих «сородичей». Также ученые уверяют, что деревья могут посылать друг другу сигналы об опасности.

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