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Знай наших: Світоліна перемогла у престижному турнірі

Знай наших: Світоліна перемогла у престижному турнірі
Українська тенісистка Еліна Світоліна знову обрадувала українців перемогою на престижному турнірі WTA, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Блогер.ФМ».

Зокрема, сьогодні, тринадцятого серпня 2017 року, стало відомо про те, що Світоліна стала переможницею тенісного турніру WTA, який відбувався у Торонто. Призовий фонд змагання було встановлено на відмітці два мільйони сімсот тисяч доларів. Фінальну гру спортсменка провела з колишньою першою ракеткою світу – датчанкою Каролін Возняцкі. Рахунок двох раундів - 6:4, 6:0. Світоліна отримала вже п’ятий трофей у цьому сезоні та дев’ятий за той час, поки вона займається професійним спортом.

Варто зауважити, що шлях до фінальної гри був дуже непростим – Світоліна перемогла відому американську тенісистку Вінус Вільямс, яка свого часу займала титул першої ракетки світу, іспанку Ґарбіньє Муґурузи та румунку Сімони Халеп – наприклад, останній Світоліна поступилася на відкритому чемпіонаті Франції. . Варто зауважити, що завдяки цій гучній перемозі українська тенісистка отримає четверте місце у світовому рейтингу тенісистів WTA. Це стане абсолютним рекордом як для самої спортсменки, так і для всієї держави.
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