Элина Свитолина начала новый сезон с победы и рекорда

Элина Свитолина, первая ракетка Украины, выиграла турнир в Тайбэе, победив в финале представительницу Поднебесной Шуай Пэн со счетом 6:3, 6:2, информирует replyua.net со ссылкой на Новое время.
В одиночном разряде украинка завоевала уже свой пятый титул, благодаря чему Свитолиной был установлен абсолютный рекорд среди украинских теннисисток. Уже в пятом сезоне подряд Элина Свитолина добывает победы в турнире WTA. Еще одна украинская теннисистка, Наталья Медведева, выигрывала этот турнир четыре года подряд, однако Свитолина побила ее рекорд. Спортсменка прокомментировала очередную победу. «Это невероятно. Не могла подумать, что дойду до финала и буду в нем выступать, поскольку в четвертьфинале был очень сложный матч. И сегодня меня очень радует то, как удалось сыграть и победить», заявила теннисистка.
В полуфинале Свитолина обыграла спортсменку из Люксембурга Мэнди Минеллу. Напомним, что весной прошлого года Элина одерживала феноменальные победы в Куала-Лумпуре, на турнире серии WTA. В начале текущего года Свитолина серьезно упрочила свои позиции в международной квалификации, выйдя на 13-ое место.