Свитолина снялась с престижного турнира из-за инфекции

Элина Свитолина, первая ракетка Украины, была вынуждена покинуть престижный австралийский турнир и выбыть из соревнований, информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня.
Представители украинской спортсменки озвучили официальную причину выбывания из борьбы – вирусная инфекция. Свитолина отказалась участвовать в турнире Apia International Sydney, хотя призовой фонд достигает 776 тысяч долларов. Нужно отметить, что 6 января в полуфинале турнира, проходящего в австралийском Брисбене, украинская теннисистка проиграла своей сопернице Каролине Плишковой, которая в итоге стала победительницей турнира. На сегодняшний день первая ракетка Украины может похвастаться своеобразным рекордом.
Дело в том, что за последние месяцы Элине удалось трижды выиграть у первых ракеток мира. Сначала она победила в споре с Сереной Уильямс на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и отправила американку домой в самом начале соревнований. В октябре Свитолина одержала победу над Ангелик Кербер, после чего несколько дней назад она снова «разгромила» Кербер уже в четвертьфинале турнира в Австралии.