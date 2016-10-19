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Свитолина одержала еще одну победу на Кубке Кремля

Свитолина одержала еще одну победу на Кубке Кремля
На Кубке Кремля Элина Свитолина уверенно обыгрывает своих соперниц, и сегодня первая ракетка Украины смогла пробиться в одну четвертую финала.

Как информирует replyua.net, на престижном турнире с призовым фондом в 823 тысячи долларов Элина Свитолина смогла одержать победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Украинская теннисистка выиграла со счетом 6:2, 6:2. Посеянная под четвертым номером украинка победила казахстанскую спортсменку ровно через полтора часа после начала встречи. Элина три раза подавала на вылет, не совершила двойных ошибок и смогла реализовать пять брейк-поинтов из десяти. Пока неизвестно, кто станет соперницей Свитолиной в одной четвертой финала.

За то, чтобы пробиться в полуфинал турнира, украинке предстоит встретиться или с Аной Конюх из Хорватии, или с Анной Блинковой из России. Сегодня эти девушки будут соперничать между собой за выход в четверть финал. Напомни, что Леся Цуренко уже выбыла из турнира. Киевлянка не доиграла в первом круге, поскольку получила серьезную травму.

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