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Журналіст: наша шахістка не залишила росіянкам жодного шансу

Журналіст: наша шахістка не залишила росіянкам жодного шансу
Журналіст Євген Кузьменко на власній сторінці в Фейсбук коментує чемпіонат світу зі швидких шахів, який приніс Україні чергову гучну і безумовну перемогу, - про це інформує replyua.net.

Так, журналіст зауважує, що красу зазвичай називають страшною силою. Від себе він хоче додати, що розумна краса удвічі страшніша – але лише для спортивних суперників. У цьому ще раз переконала всіх українка Анна Музичук, яка сьогодні, двадцять восьмого грудня 2016 року, достроково стала чемпіонкою світу зі швидких шахів. У цьому доволі престижному турнірі Анна Музичук жодного разу не зазнала поразки – сім перемог. Своїм суперникам спортсменка не залишила жодного шансу. Наприклад, її намагались наздогнати збірна Росії та половина збірної Грузії, проте вже за результатами другого дня змагань Музичук залишила їх далеко позаду без шансів відігратись. Наприклад, російську збірну українська шахістка розгромила з рахунком 4,5/0,5.

Варто зауважити, що, незважаючи на те, що мають бути проведені ще кілька ігор, вони вже не вирішують долю першого місця. А вже завтра стартує турнір, на якому визначать чемпіона з бліцу. Журналіст нагадує, що діючим чемпіоном з цієї спортивної дисципліни теж є Анна Музичук.
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