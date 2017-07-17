Катар может лишиться права на проведение ЧМ по футболу в 2022 году

Шесть государств выступили с призывом лишить Катар права на проведение в 2022 году Чемпионата мира по футболу. Как сообщает replyua.net со ссылкой на швейцарский портал The Local, в Международную федерацию футбола поступило письмо от Египта, Бахрейна, ОАЭ, Мавритании, Йемена и Саудовской Аравии с требованием перенести проведение чемпионата в другое государство.
Авторы письма сослались на 85-ую статью устава ФИФА. Эта статья позволяет менять хозяйку турнира в экстренных случаях. Пресс-секретарь ФИФА опроверг получение подобного письма. Президент ФИФА Джанни Инфантино ситуацию также не комментировал. Больше месяца назад ряд государств разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив страну в финансировании терроризма.
Страны, которые направили письмо, а также Союз Коморских островов, Мальдивы, Мавритания, Маврикий, Ливия и Йемен объявили Катару блокаду. Напомним, что в следующем году Чемпионат мира по футболу пройдет в РФ, а следующей страной, которая примет турнир, должен стать Катар.