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Суркисы превратили когда-то великий клуб и гордость Украины в помойку, – блогер

Суркисы превратили когда-то великий клуб и гордость Украины в помойку, – блогер
Известный украинский блогер и журналист Павло Правый у себя в Facebook пишет о том, что осле просмотра футбольного матча за Суперкубок «Шахтер» – «Динамо» пришел общий вывод: это был не Суперкубок. Это была тренировка с повышенной ответственностью со стороны «Шахтера». Блогер отмечает, что, к огромному сожалению, «Динамо» превратилось в помойку, игроки, тренера, менеджмент – безамбициозные люди. По словам блогера, виной тому братья Суркисы, которым «Динамо» - по барабану.

«В свое время Суркисы купили «Динамо» как коммерческий актив, как кафешку, АЗС или публичный дом. Как это работало? Очень просто: на футбол приглашался Леонид Макарович, Леонид Данилович, Виктор Федорович и другие. Конечно, в специальную ложу, оборудованную коньячком, баличком и прочими удобствами, а места рядом с ними продавались всем желающим. Суммы в 100 000 долларов доходили», – написал Павло Правый. По его словам, было немало тех, кто хотел поболеть за любимую команду за 100 000 с лучшими людьми страны, а по ходу под коньячок пообщаться с Леонидом Даниловичем или Виктором Федоровичем о делах наших скорбных.

По словам блогера, сама команда мало интересовала Суркисов. Пусть идет, как идет. Поэтому смотрите во что превратилось «Динамо». Главные тренера – только «свои», футболисты – только «свои», потому что их в главную команду продвигают не по принципу талантливости, а путем интриг. «Они там все «позвоночные», был такой термин во времена СССР. Поэтому соответствующим образом играют. Для них «Динамо» - место заработка. И попробуй их оттуда выдавить. А вы думали, почему ни один нормальный иностранец в «Динамо» не приживается? Там – мафия», – резюмировал Павло Правый.
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