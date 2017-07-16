Донецкий «Шахтер» выиграл Суперкубок Украины

Футболисты донецкого «Шахтера» стали обладателями Суперкубка Украины. Матч за престижный трофей состоялся в Одессе, передает replyua.net.
Футболисты из Донецка встречались с футболистами киевского «Динамо». К сожалению, спортсменам столичного клуба удача не улыбнулась – матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Шахтера». Главной звездой вчерашнего матча стал футболист донецкого клуба Факундо Феррейра, который забил оба мяча в ворота соперника. Таким образом, "Шахтер" стал восьмикратным обладателем Суперкубка. Шесть раз трофей выигрывали динамовцы.
Вчерашний матч проходил в Одессе, на знаменитом стадионе «Черноморец». Причем, эта игра стала первой в новом сезоне Чемпионата Украины по футболу. Киевское «Динамо» является вице-чемпионом Украины, а «Шахтер» уже был действующим чемпионом Украины и обладателем Кубка.