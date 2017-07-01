После прилета в Москву Марадона заявил о желании возглавить тренерский штаб российской сборной

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Диего Марадона, легендарный футболист и бывший тренер сборной Аргентины, прилетел в Москву и заявил о том, что хочет возглавить тренерский штаб российской сборной. Как сообщает replya.net со ссылкой на Советский спорт, футболист подчеркнул, что приехал в Россию именно с такой целью.«Я для этого и приехал! У меня очень много планов, и впереди меня ждет много работы. У меня есть тренерский опыт на уровне сборных, я тренировал сборную Аргентины. Это только часть моей миссии в футболе!», заявил прославленный спортсмен. По его словам, также он находится в Москве из-за Владимира Путина, поскольку очень давно мечтает встретиться с президентом России, но пока еще не получил такого приглашения от главы государства. После прилета в Москву футболист уже успел посетить несколько торжественных церемоний и различных мероприятий. Нужно отметить, что в начале мая аргентинец, которому сейчас 56 лет, занял должность главного тренера «Эль-Фуджайра», клуба второго дивизиона чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов. Впрочем, Марадона не может похвастаться большими достижениями на тренерской должности.Что касается российской сборной, то ее тренерский штаб последние месяцы возглавляет Станислав Черчесов. Недавно он заявил, что не уйдет с должности даже в том случае, если сборная неудачно выступит на Кубке конфедераций. Россияне не смогли пробиться даже в полуфинал и не вышли из своей группы.