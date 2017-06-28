Диего Марадона может стать тренером российской сборной

Диего Марадона, легендарный аргентинский футболист, на посту тренера еще успехов ни разу не добивался. Однако в ближайшее время аргентинец может войти в тренерский штаб российской сборной. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, эту информацию пока еще никто официально не подтверждал, однако в ближайшее время Диего Марадона собирается приехать в Россию.
Спортивные источники при этом распространяют информацию, согласно которой футболист будет находиться в России не просто так – якобы у Марадоны запланированы переговоры о контракте на работу в тренерском штабе российской сборной. В настоящий момент тренерский штаб возглавляет Станислав Черчесов, и он в этой должности сравнительно недавно. 56-летний аргентинский футболист уже пробовал свои силы в качестве тренера, однако высоких результатов не продемонстрировал.
В свое время Марадона тренировал «Аль-Фуджайру», «Аль-Васл», «Расинг», «Текстил Мандию» и аргентинскую сборную. Напомним, что в Кубке конфедераций, который сейчас проходит в России, российская сборная даже не смогла выйти из группы и пробиться в полуфинал. В 2018 году Россия примет Чемпионат мира по футболу.