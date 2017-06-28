Еще один патриот: Ротань отказался выступать за Россию

Руслан Ротань, полузащитник украинской сборной, отклонил предложения, поступившие ему от российских клубов. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, сам Ротань прокомментировал свой отказ тем, что не может играть в российских клубах по политическим соображениям.
Вячеслав Заховайло, личный агент Ротаня, рассказал об этом представителям украинских СМИ. При этом представитель футболиста отметил, что Руслан Ротань перешел в «Славию», чешский клуб, хотя ему предлагали более выгодные и заманчивые варианты. «Было много предложений. В их числе и те, которые Руслан не мог принять по политическим причинам – из России. Были предложения из-за океана – МЛС. Выбрали "Славию", потому что посчитали, что уровень Лиги чемпионов самый интересный на данный момент», отметил агент украинского спортсмена.
Напомним, что многие украинские футболисты переходили в российские клубы, поскольку им предлагали очень выгодные контракты.