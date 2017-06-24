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Месси может перейти в один из китайских клубов

Месси может перейти в один из китайских клубов
Лионель Месси, один из самых известных футболистов, форвард аргентинской сборной и «Барселоны», сделал неожиданное заявление о том, что рассматривает переход в один из китайских клубов. Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН, при этом легендарный футболист подчеркнул, что где бы он не играл в ближайшее время, свою карьеру он обязательно завершит только в составе «Барселоны».

«Я не могу сказать, что переезд в Китай невозможен. Никто не может сказать, что в современном футболе есть что-то невозможное. Но на сегодняшний день такие мысли меня не посещают. Я всегда хотел завершить карьеру в Барселоне. Думаю только об этом и о том, что в следующем сезоне мы постараемся взять максимум трофеев», подчеркнул спортсмен.

Нужно отметить, что уже в следующем году контракт Месси с «Барселоной» закончится, однако футболист пока не решил, за какой клуб он будет играть далее. Долгие и разносторонние переговоры с руководством различных клубов пока ничем не закончились. В этом сезоне футболист провел за свой клуб 52 матча. В этих играх Месси сделал 19 ассистов и забил 54 гола.
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