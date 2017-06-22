Вот это поступок: Роналду проигнорировал российских журналистов

Криштиану Роналду, который сейчас находится в России, проигнорировал представителей российских СМИ и отказался давать интервью. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Чемпионат», сразу после матча Португалия-Россия, завершившегося победой португальцев (единственный гол забил Криштиану), футболист отказался говорит с журналистами на тему своей дальнейшей карьеры.
Впрочем, на некоторые вопросы Роналду все-таки ответил – он прокомментировал итоги матча, но потом молча развернулся и ушел. «Вы что, думаете, что Роналду следует отвечать на вопросы о жизни, о семье, о Реале? Он здесь, чтобы говорить об игре Португалии. Понимаю, что вы все полны любопытства, но мы должны уважать личную жизнь игрока. Думаю, он правильно поступил, что не стал отвечать ни на какие вопросы», заявил Фернанду Сантуш, тренер португальской сборной через некоторое время после того, как Криштиану проигнорировал российскую прессу.
Нужно отметить, что из-за гола португальца, который он выполнил головой, Россия автоматически лишилась первого места в своей группе и опустилась на предпоследнее место.