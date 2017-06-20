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Президент «Реала» пояснил, за какую сумму он готов расстаться с Роналду

Президент «Реала» пояснил, за какую сумму он готов расстаться с Роналду
Флорентино Перес, президент мадридского «Реала», заявил о том, что главный игрок клуба Криштиану Роналду может покинуть «Реал» лишь в том случае, если кто-то предложит отступные в размере не меньше одного миллиарда евро.

Как передает replyua.net со ссылкой на испанское радио Onda Cero, ранее появлялась информация о том, что знаменитый нападающий собирается покинуть испанский клуб по причине возбуждения уголовного производства из-за неуплаты налогов в Испании. «Сумма отступных в контракте футболиста один миллиард евро. Так что, если другие клубы не готовы заплатить такую сумму, Роналду не уйдет», уверенно заявил президент «Реала».

Впрочем, в СМИ уже появлялись новости о том, что португалец может перейти в «Челси», «Пари Сен-Жермен» или «Манчестер Юнайтед». Напомним, что за мадридский «Реал» Криштиану выступает с 2009 года, и он перешел в этот клуб из «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне, играя за «Реал», Роналду в 46 матчах забил 42 гола.
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