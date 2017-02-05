Журналист: Кремль действует на всех фронтах, добрался даже до Испании, чтобы очернить имя патриота Зозули

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Спортивный журналист Николай Васильков в эфире «Громадського радио» рассказал подробно о ситуации, которая возникла с футболистом сборной Украины Роман Зозулей, против которого в Испании была развернута целая кампания в связи сего патриотическими взглядами. По словам Николая Василькова, многие из футболистов поддерживают волонтеров и добровольцев, а по поводу обвинений Зозули в нацизме ситуация на самом деле взрывная, потому что она очень неожиданная. Испанию мы привыкли считать очень лояльной к Украине страной с невероятным количеством украинцев, проживающих в Испании, и, безусловно, эти проявления, с которыми столкнулся Роман в Мадриде, - это очень странно.«Насколько я знаю, Роман приехал в клуб, с которым должна была быть договоренность о его аренде, и когда он подошел к офису, группа молодых людей начала что-то к нему выкрикивать, махать руками и кричать, что он там не нужен. Он не понял, в чем дело, и хотел остановиться, чтобы поговорить с ними. Работники офиса сказали, чтобы он не обращал на это внимания. Менеджер объяснил ему, что это ультрасы, и они не хотят видеть его в клубе, заявляют, что он неонацист, поскольку они знают, что Роман поддерживает украинцев в Донбассе. Здесь попахивает какой-то провокацией. Я не думаю, что действия тех десяти ультрасов – это воплощения мысли всех болельщиков Райо Вальйокано, тем более, что форвард им действительно нужен», – рассказал журналист.По его словам, этот случай с Зозулей стал тестом лояльности, так называемой проверкой на ничтожность всех нас. У нас получилось так, что все быстро вскочили и отреагировали на эти события, то есть у нас это не проскочит, мы кусаемся в этом смысле: мгновенно прозвучали все официальные и полуофициальные заявления. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко сначала выразил свое личное отношение к ситуации в Фейсбуке, а затем высказал официальную позицию. Также мы говорили с тренером сборной Андреем Шевченко и попытались за ночь прозвонить всех сборников и узнать их позицию, а затем обнародовали коллективное письмо от команды и тренеров в поддержку Романа. Кроме того, его поддержали и простые работники Федерации. Это означает, что мы готовы к таким провокациям, если это действительно была провокация. Также очень приятно было видеть отношение к ситуации команды Романа, испанское общество тоже его поддержало. И стоит обратить внимание на то, как достойно в этой ситуации ведет себя сам Зозуля. Он все время хотел поговорить с этими ультрас и объяснить ситуацию.