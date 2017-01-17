Футболист сборной Украины продолжит карьеру в России

Марко Девич, нападающий украинской сборной, долгое время не получавший вызов в команду, принял предложение от российского клуба «Ростов», сообщает replyua.net со ссылкой на российский ТАСС.
В сообщении говорится о том, что футболист намерен продолжить свою карьеру в качестве участника Лиги чемпионов этого сезона. Контракт с российским «Ростовом» заключен на сезон 2016-2017, и Девич является свободным агентом, поскольку в декабре прошлого года клуб из Казани «Рубин» не стал продлевать контракт с футболистом. За «Рубин» Девич играл с зимы 2014 года. Он провел 41 матч, забив одиннадцать голов. В этом сезоне Девич также отличился, отправив в ворота соперника два гола за десять игр. За сборную Украины футболист играл довольно продолжительное время. Девич провел 25 матчей, на счету футболиста семь заброшенных мячей.
Напомним, что еще один украинский футболист Максим Белый решил перейти в российский «Анжи», который предложил ему выгодный контракт. Ранее Белый играл за «Зарю» из Луганска, но теперь 25-летний спортсмен станет защитником в известном дагестанском клубе.