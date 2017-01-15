Луис Адриано из «Шахтера» переходит в российский клуб

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Луис Адриано готовится перейти в московский «Спартак», сообщает replyua.net со ссылкой на Gazzetta.
По последней информации, Адриано смог успешно пройти медосмотр в «Спартаке» и совсем скоро уже выйдет на поле. Также стало известно, что лучший бомбардир за всю историю донецкого клуба заключил очень выгодный контракт с московским «Спартаком» - зарплата спортсмена будет составлять четыре с половиной миллиона евро в год. Более того, переход обошелся «Спартаку» абсолютно бесплатно. Напомним, что летом 2015 года Адриано стал играть за «Милан», однако его участие в этом клубе было признано крайне неудачным.
Он сыграл в 36 матчах и забил лишь шесть голов. После таких неудач Адриано признали худшим игроком прошлого года в Чемпионате Италии. Напомним, что Дарио СРНА, капитан донецкого «Шахтера», ранее отказался переходить в каталонскую «Барселону», заявив при этом, что его сердце всегда с «Шахтером», и он не может бросить команду.