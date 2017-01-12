Таинственный стадион «Зенит-арена» продолжает «впитывать» российские миллионы

Долгострой стадион «Зенит-арена» построен, как и обещали – теперь уже точно – 26 декабря 2016 года заложили последний камешек, однако тут есть одно «однако», стадион строить закончили, но срок его сдачи почему-то сдвинули аж на три месяца – на 31 марта. При этом пресс-секретарь компании-генподрядчика «Метрострой» Екатерина Гигняк относительно 31 марта разродилась интересной фразой «речь идет именно об окончании работ, а не строительства».
По словам известного украинского блогера Павла Правого, на месте ФИФА и УЕФА нормальный человек бы выпал в осадок, но, поскольку УЕФА и ФИФА все еще надеются, что Россия способна принять Чемпионат мира по футболу, то там терпеливо ждут.
«Остается лишь уверенность, что стадион, в который вложено денег чуть-чуть больше миллиарда долларов, всего лишь в пять раз больше, чем потратил на «Донбасс-Арену» Ахметов, не упадет на головы заграничных гостей в самый неподходящий момент. Пугают еще эти 3 месяца таинственных «окончаний работ, а не строительства», арена впитает в себя еще миллионов 50-60 долларов, что позволит ей стать супернадежной. Не только поле будет из-под земли выезжать, но и сам Путин в случае обрушения трибун, выедет из-под земли и будет их лично на своих мощных плечах держать», – подытожил блогер.