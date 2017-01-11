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Губенко: Сегодняшняя стоимость «Днепр Арены» ниже стоимости легендарной «Мараканы»

Губенко: Сегодняшняя стоимость «Днепр Арены» ниже стоимости легендарной «Мараканы»
Известный украинский блогер Егор Губенко на своей странице в соцсети Facebook раскритиковал заявления олигарха Игоря Коломойского, который продолжает уверять украинцев в том, что «дела у него на плаву» и все его активы не то, что падают, а наоборот – даже продолжают расти в цене. В частности Коломойский продолжает утверждать о том, что сегодняшняя стоимость, принадлежащей ему, «Днепр Арены» более 1 миллиарда гривен.

Чтобы наглядно продемонстрировать настоящее состояние дел Егор Губенко опубликовал фото, на котором видно сегодняшнее состояние легендарного бразильского стадиона «Маракана», где еще в 2014-м проходил финал Чемпионата мира по футболу, а сегодня футбольная аорена в полузаброшенном состоянии. «Стадион расположен в Бразилии – стране давно и бесповоротно болеющей футболом..., а Игорь Коломойский с ближайшими сотоварищами пускай продолжает вешать лапшу, о ликвидности «Днепр Арены» и ее «реальной» стоимости в 1 миллиард гривен», – написал блогер в Facebook.

Отметим, что финансовые эксперты назвали «Днепр Арену» банкротом, в то время, как Коломойский продолжает настаивать на том, что в свое время на его строительство было потрачено более 1 миллиарда гривен, а независимые оценщики оценили его текущую стоимость в около 850 миллионов гривен.
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