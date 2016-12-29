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Президент ФИФА: ЧМ-2018 будет отменен в России только по одной причине

Президент ФИФА: ЧМ-2018 будет отменен в России только по одной причине
Если будут предоставлены доказательства того, что российские футболисты употребляют допинг, только в этом случае Россия может лишиться права на проведение Чемпионата мира по футболу.

Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от Джанни Инфантино, президента ФИФА. Инфантино дал интервью АР и отметил, что ФИФА сможет ввести санкции лишь в том случае, если получит конкретные доказательства употребления допинга, однако в докладе Макларена они лишь косвенные. «ФИФА примет соответствующие меры, если нам предоставят реальные доказательства, а не доклад. И вообще, мне кажется, что нельзя объединять эти вопросы – организацию Чемпионата мира и проблему допинга. В любом случае, от себя мы можем гарантировать, что на ЧМ-2018 все будет чисто. Кроме того, проверять спортсменов на допинг будут лаборатории в Швейцарии, а там все прозрачно», заявил президент ФИФА.

Напомним, что Инфантино известен своими симпатиями к России, и он уже заявлял о том, что выступает против бойкота ЧМ-2018 в РФ. Также он выступил и против бойкота Чемпионата мира по футболу в Катаре, в 2022 году.
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