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Шевченко: У меня не было другого выхода, как только начать революцию в сборной

Шевченко: У меня не было другого выхода, как только начать революцию в сборной
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился с журналистами своим рассуждениями по поводу выступления сине-желтой дружины в 2016 году. По словам Шевченко, его тренерскому штабу пришлось «ломать» игру сборников, поскольку практически все тренера, которые приходили в сборную до него, исповедовали оборонительный футбол, который можно наблюдать в украинском чемпионате, но никак не в топ-чемпионатах, по типу английского, испанского или же итальянского.

«Рано или поздно Украине пришлось бы прийти к тому, чтобы поменять стиль игры, ведь задача перед нашей сборной довольно серьезная – это игра на равных с лидерами мирового футбола. Играя в «автобус» перед своей штрафной мы вряд ли сможем почувствовать вкус победы с грандами, да и болельщики от такой игры на стадионы не придут», – считает Андрей Шевченко.

По его словам, именно поэтому он включил в свой тренерский штаб опытных специалистов с Испании и Италии. «Мы обязаны прививать новый атакующий, зрелищный футбол нашей сборной, в противном случае, в Украины не будет будущего. Да, ребятам может быть сложно перестроиться и «забегать», ведь не все привыкли к такому стилю игры. Выбивая мяч от ворот куда попало, лишь бы подальше от своей штрафной, невозможно развивать индивидуальные способности футболистов. Наш тренерский штаб поставил целью – дать ребятам такую возможность, научиться проявлять свой талант», – отметил Шевченко.
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