«Динамо» попрощалося з євровесною, тримаємо кулаки за «Шахтар» та «Зорю»



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Сьогодні для обох українських представників в Лізі Європи може наступити момент істини, але, якщо «Шахтар» навіть у разі нічиєї в Генті може достроково гарантувати собі місце в 1/16 фіналу (якщо «Брага» паралельно розпише мирову з «Коньяспором»), не кажучи вже про виїзну перемогу, яка забезпечить гірникам перше місце, то у «Зорі» інші перспективи. Луганчанам потрібно обов'язково перемагати «Фейєнорд», щоб зберегти надію на вихід в плей-офф. Букмекери, до слова, в «Зорю» не вірять, вважаючи фаворитом матчу «Фейєнорд», який останнім часом став занадто часто оступатися.



У «Гента» справи взагалі погано – на вихідні суперник «Шахтаря» зазнав четвертої поразки в шести останніх матчах (від «Мехелен» - 0:2). І хоча зберіг 6-е місце, став ближче до середняків, ніж до лідерів. Втім, це може служити додатковою мотивацією у грі з «Шахтарем». Тим більше що у Львові «Гент» показав хорошу гру в атаці, але без реалізації моментів.



Горячая тема: Первая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Як передає replyua.net , гірники можуть гарантувати собі перепустку до плей-офф і дострокове перше місце, а луганчани – не випасти з цієї боротьби і спробувати поборотися за вихід в наступну стадію боротьби за єврокубок.Сьогодні для обох українських представників в Лізі Європи може наступити момент істини, але, якщо «Шахтар» навіть у разі нічиєї в Генті може достроково гарантувати собі місце в 1/16 фіналу (якщо «Брага» паралельно розпише мирову з «Коньяспором»), не кажучи вже про виїзну перемогу, яка забезпечить гірникам перше місце, то у «Зорі» інші перспективи. Луганчанам потрібно обов'язково перемагати «Фейєнорд», щоб зберегти надію на вихід в плей-офф. Букмекери, до слова, в «Зорю» не вірять, вважаючи фаворитом матчу «Фейєнорд», який останнім часом став занадто часто оступатися.У «Гента» справи взагалі погано – на вихідні суперник «Шахтаря» зазнав четвертої поразки в шести останніх матчах (від «Мехелен» - 0:2). І хоча зберіг 6-е місце, став ближче до середняків, ніж до лідерів. Втім, це може служити додатковою мотивацією у грі з «Шахтарем». Тим більше що у Львові «Гент» показав хорошу гру в атаці, але без реалізації моментів.