РФ выбрала талисман для предстоящего ЧМ по футболу

21 октября в России выбрали талисман для Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году, информирует replyua.net со ссылкой на телеканал Дождь. Победителем стал талисман «Волк», за которого проголосовали почти 53 процента респондентов, участвующих в опросе.
Около 27 процентов голосов набрал талисман «Тигр», который по итогам голосования занял второе место, а на третьем месте оказался талисман «Кот», который набрал всего 24 процента голосов. Победителя объявил знаменитый футболист Роналдо, также на церемонии объявления победителя присутствовал Виталий Мутко, которого Путин снял с должности министра спорта РФ, и теперь Мутко стал заместителем председателя правительств по вопросам молодежной политики, туризма и спорта. По словам Мутко, талисмана волка зовут «Забивакой».
«Он очень мал, но нет никого проворнее и напористее, чем волк с мячом», подчеркнули создатели видеопрезентации. В голосовании, которое продолжалось около четырех недель, принимали участие около миллиона граждан. Талисман «Волк» придумали студенты одного из художественных ВУЗов России.
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