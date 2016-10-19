Павелко: лучшая новость для футбольных фанатов

В своем блоге на Обозревателе Андрей Павелко сообщает о радостной новости для всех футбольных болельщиков. Как информирует replyua.net, президент ФФУ пишет о том, что Александр Чеферин, президент УЕФА, сегодня заявил о том, что после избрания Украина станет одной из первых стран, которую он посетит.
Павелко отмечает, что на днях Чеферин лично подтвердил эту информацию, когда встречался с ним в Ньоне, в штаб-квартире УЕФА. Стало известно, что визит Чеферина в Киев назначен на 11 ноября, а уже спустя сутки президент УЕФА отправится на матч Финляндия-Украина, который пройдет в Одессе. Павелко также напомнил футбольным фанатам, что в Одессу официально возвращается международный футбол, и в этом городе будут играть сборные команд. Кроме того, скоро международный футбол начнет принимать и Харьков.
«То, что уже удалось сделать в Одессе, скоро также появится в Харькове. Решение о товарищеских играх недавно подтвердили. Скоро этому городу будет возвращено право принимать все виды матчей – международные игры всех уровней», сообщает новость Павелко.
Горячая тема: Блогер розповів звідки Росія бере гроші на зброю
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter