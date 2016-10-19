валюта
СпецтемаСавченко заявила, что готова поехать отдохнуть в России

Павелко: лучшая новость для футбольных фанатов

Павелко: лучшая новость для футбольных фанатов
В своем блоге на Обозревателе Андрей Павелко сообщает о радостной новости для всех футбольных болельщиков. Как информирует replyua.net, президент ФФУ пишет о том, что Александр Чеферин, президент УЕФА, сегодня заявил о том, что после избрания Украина станет одной из первых стран, которую он посетит.

Павелко отмечает, что на днях Чеферин лично подтвердил эту информацию, когда встречался с ним в Ньоне, в штаб-квартире УЕФА. Стало известно, что визит Чеферина в Киев назначен на 11 ноября, а уже спустя сутки президент УЕФА отправится на матч Финляндия-Украина, который пройдет в Одессе. Павелко также напомнил футбольным фанатам, что в Одессу официально возвращается международный футбол, и в этом городе будут играть сборные команд. Кроме того, скоро международный футбол начнет принимать и Харьков.

«То, что уже удалось сделать в Одессе, скоро также появится в Харькове. Решение о товарищеских играх недавно подтвердили. Скоро этому городу будет возвращено право принимать все виды матчей – международные игры всех уровней», сообщает новость Павелко.

Горячая тема: Блогер розповів звідки Росія бере гроші на зброю
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
18 окт 2016
6525

Тарас Березовець: Зустріч «нормандської четвірки» в Берліні може стати останньою

Ангела Меркель умовила інших учасників нормандського формату провести зустріч в Берліні 19 жовтня. Що це означає і які позиції учасників напередодні переговорів? Не будемо детально зупинятися на


Свежие новости

«Укрзализныця» понесет миллиардные убытки

Сотник: Є у кого-небудь особисті речі вбивці? Здайте в пітерський музей – візьмуть з вдячністю...

Смерть тайского короля привела к неожиданному ажиотажу и спекуляции

Кабмін ухвалив допомогу учасникам "Майдану", які отримали легкі тілесні ушкодження

Власти Бельгии ответили на обвинения России

Павелко: лучшая новость для футбольных фанатов

Бойовики кричать про готовність відводити війська, а мінські угоди вони читали? - Лисенко

Відомий політолог дав остаточний прогноз: Хілларі Клінтон без п’яти хвилин новий президент США

Хуг прокоментував "Мінськ": Ніхто не розуміє, про що насправді домовилися

Гройсман: лекарства в Украине в несколько раз дороже, чем в Европе

Всесвітній банк виділив багатомільйонні кредитні гарантії на газ для України

Новини з зони АТО за минулу добу (18.10.16)

Грибной сезон: собрать и не отравиться

ВРУ порівняла війни в Сирії та на сході України, закликаючи світ боротися проти агресора

КС починає займатися поданням Порошенка щодо питання конституційності позбавлення Януковича звання президента

Эксперты: Путин получит новые санкции

До списку компаній, проти яких Україна ввела санкції, потрапило підприємство Фірташа

Украина получит 500 миллионов долларов на закупку газа

Гройсман відзначив якісну роботу попереднього уряду

Гидрометцентр прогнозирует потепление уже 22 октября

 Новости за день