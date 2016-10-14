Руслан Ротань давно работает за «спасибо»

В интервью «Футболу» Руслан Ротань рассказал, что его клуб «Днепр» испытывает серьезные финансовые проблемы, и он давно не получает зарплату, передает replyua.net.
Футболист заявил, что у команды наступили очень трудные времена, но она для него родная, и «Днепру» было отдано много лет и сил, и от того, что сейчас происходит, у него разрывается сердце. «Надо в жизни пройти через все, и легко всегда не бывает. Я верю, что команда сможет вернуться на прежний высокий уровень, и, если украинская экономика улучшится, так и произойдет, и я живу с этой надеждой», заявил Ротань. Также, по словам футболиста, было бы неправильно все время просить помощи у президента, поскольку он и так помогает «Днепру», как может.
«Сейчас огромные долги, но я подписал новый контракт. «Днепр» для меня не пустой звук, и, если потребуется какое-то время играть за команду бесплатно, я сделаю это, но надеюсь, что на днепровской улице все нормализуется, и этот период скоро закончится», подчеркнул футболист. Напомним, что Руслан Ротань недавно действительно подписал контракт с «Днепром», несмотря на множество финансовых трудностей, и он продолжит играть за свою команду.
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